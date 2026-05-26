【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの三上悠亜が25日、自身のYouTubeを更新。以前暮らしていた自宅のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「女の子の夢が詰まってる」豪華ルームツアー◆三上悠亜、自宅のルームツアー公開三上は動画の概要欄にて「あげるタイミング逃してた3年前のルームツアー」「この家めっちゃ好きだったの」と明かしつつ、過去の自宅のルームツアーを公開。玄関