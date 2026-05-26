三上悠亜、豪華ルームツアーの様子公開「ソファー見たことないくらい大きい」「女の子の夢が詰まってる」
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの三上悠亜が25日、自身のYouTubeを更新。以前暮らしていた自宅のルームツアーを公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「女の子の夢が詰まってる」豪華ルームツアー
三上は動画の概要欄にて「あげるタイミング逃してた3年前のルームツアー」「この家めっちゃ好きだったの」と明かしつつ、過去の自宅のルームツアーを公開。玄関には豪華なアートフラワーが美しく飾られ、靴箱にはズラリとハイブランドのブーツやスニーカーなどが収納。続くリビングの中央には存在感のある大きなソファが置かれ、大画面のテレビ、観葉植物のパキラ、丸型のダイニングテーブルにピンクとグレーの椅子、ウォーターサーバーなどがバランスよく配置され、洗練された空間を覗かせた。
さらに洗面台には、お気に入りの香水が並ぶ華やかな香水コーナーや、バスタイムに愛用しているというキャンドルが並び、その奥にある広々とした衣装部屋には、洋服、バッグ、サングラスなどのコレクションが収納されていた。最後に紹介された寝室には、豪華なフレームのベッドが置かれ、犬の刺繍があしらわれたクッションやぬいぐるみが可愛らしく並べられているほか、壁に映像を投影するホームシアターなど、リラックス空間へのこだわりも披露した。
この投稿に、ファンからは「理想の部屋」「女の子の夢が詰まってる」「センス抜群」「部屋作り真似したい」「ソファー見たことないくらい大きい」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「女の子の夢が詰まってる」豪華ルームツアー
◆三上悠亜、自宅のルームツアー公開
三上は動画の概要欄にて「あげるタイミング逃してた3年前のルームツアー」「この家めっちゃ好きだったの」と明かしつつ、過去の自宅のルームツアーを公開。玄関には豪華なアートフラワーが美しく飾られ、靴箱にはズラリとハイブランドのブーツやスニーカーなどが収納。続くリビングの中央には存在感のある大きなソファが置かれ、大画面のテレビ、観葉植物のパキラ、丸型のダイニングテーブルにピンクとグレーの椅子、ウォーターサーバーなどがバランスよく配置され、洗練された空間を覗かせた。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想の部屋」「女の子の夢が詰まってる」「センス抜群」「部屋作り真似したい」「ソファー見たことないくらい大きい」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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