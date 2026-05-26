西武の平沢大河が覚醒している11年目のブレーク野手が守備でも大きく貢献している。西武の平沢大河内野手が33試合に出場し、打率.305、OPS.797など首位にいるチームで躍動している。攻撃面でのインパクトが強いが、守備の指標も驚愕の数字を残している。セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社DELTAによると、平沢は主に一塁や三塁で今季ここまで267イニングで守備に臨んでおり、失策は「2」。守備全般での