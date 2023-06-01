◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスは２５日、傘下マイナーの西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、初めてメジャー昇格したことを発表した。登録枠を空けるためＪ・ケレニック外野手が事実上の戦力外（ＤＦＡ）となった。西田はこの日のツインズ戦に「９番・右翼」でスタメンに入った。背番号は「５１」に決定。村上宗隆内野手は「２番・一塁」で２人の