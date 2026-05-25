◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスは２５日、傘下マイナーの西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、初めてメジャー昇格したことを発表した。登録枠を空けるためＪ・ケレニック外野手が事実上の戦力外（ＤＦＡ）となった。西田はこの日のツインズ戦に「９番・右翼」でスタメンに入った。背番号は「５１」に決定。村上宗隆内野手は「２番・一塁」で２人の日本人野手が同時先発出場する。

西田は試合前の現地放送のインタビューに応じ、イチローと同じ背番号「５１」について「正直、変えた方がいいと思うくらい重いですね。まだイチローさんと呼べない、それくらい偉大な方」と恐縮しきりだった。

大阪・枚方市出身で、東北高（宮城）を卒業後にマウント・フッド・コミュニティー大に留学。その後、オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフト会議でホワイトソックスから１１巡目（全体３２９位）指名を受けた異例の経歴の持ち主だ。ＮＰＢを経ずにメジャーデビューしたのは、鈴木誠（マック鈴木）、多田野数人、田沢純一、加藤豪将に続いて５人目。野手では加藤に続いて２人目で、日本の高校から米国の大学を経てドラフト指名されてメジャー昇格した初の選手となった。

今季は傘下マイナーで２Ａ、３Ａで計４４試合に出場。１６４打数５３安打の打率３割２分３厘、１本塁打、１２打点、１５盗塁の成績を残してアピールしていた。２月のアリゾナ州グレンデールでのキャンプ中にはメジャー１年目の村上とともにトレーニングをしてサポートしたこともあった。

身長は１６８センチと小柄で、俊足好打と内外野を守るユーティリティー性が武器。２４年は１２７試合で４９盗塁、２５年は１１５試合で４０盗塁と俊足をアピールしてきた。さらに、株式会社「ワンハネ」も設立して米国への大学への留学サポート事業なども手がけている。

異例の道を進んできた新星が、夢舞台に立つ。

◆西田 陸浮（にしだ・りくう）２００１年５月６日、大阪生まれ。２５歳。北大阪ボーイズから東北高に進学し、１年秋から公式戦出場も甲子園出場はなし。マウント・フッド・コミュニティー大に進学し、１年目から３６試合で大学新記録の３３盗塁。オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフトでＷソックスから１１巡目（全体３２９位）を受けた。マイナーでは通算３０６試合で２本塁打、９３打点、打率２割９分、１１０盗塁。１６８センチ、６８キロ。右投左打。