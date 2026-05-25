【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月24日に自身のInstagramを更新。夜カフェでのリラックスした姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身19歳美女「脚綺麗すぎ」脚線美際立つミニ丈私服ショット◆榊原樹里、ミニ丈ボトムからスラリ美脚榊原は「夜カフェ大好き」とつづり、赤いソファに