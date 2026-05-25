「今日好き」榊原樹里（じゅり）ミニ丈ボトムから美脚チラリ 夜カフェショットに「大人っぽい」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月24日に自身のInstagramを更新。夜カフェでのリラックスした姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「脚綺麗すぎ」脚線美際立つミニ丈私服ショット
榊原は「夜カフェ大好き」とつづり、赤いソファに座ってリラックスした写真を投稿。キャップに伊達メガネをかけ、モノトーンのカットソーに同系色のレースアップタイプのミニボトムを合わせた姿で、スラリと長い脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「コーデがオシャレ」「脚綺麗すぎ」「憧れのスタイル」「似合ってる」「大人っぽい」「ヘアメイクも完璧で可愛い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「脚綺麗すぎ」脚線美際立つミニ丈私服ショット
◆榊原樹里、ミニ丈ボトムからスラリ美脚
榊原は「夜カフェ大好き」とつづり、赤いソファに座ってリラックスした写真を投稿。キャップに伊達メガネをかけ、モノトーンのカットソーに同系色のレースアップタイプのミニボトムを合わせた姿で、スラリと長い脚が際立つコーディネートを披露している。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿には「コーデがオシャレ」「脚綺麗すぎ」「憧れのスタイル」「似合ってる」「大人っぽい」「ヘアメイクも完璧で可愛い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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