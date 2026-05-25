【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の秋野暢子が5月25日、自身のInstagramを更新。プロテインのアレンジレシピを公開した。【写真】69歳ベテラン女優「ストイックで尊敬」レンチン2分でできる“ケーキ風”プロテインアレンジ◆秋野暢子、プロテインのアレンジレシピ披露秋野は「朝のトレーニングの後 飲むプロテインに飽きたら このマグカッププロテインにしてます」と添え、写真を投稿。「粉と水を混ぜて2分チンで出来上がり」「あ