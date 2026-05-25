有名女優「ケーキ風で美味しい」プロテインのアレンジレシピ公開「ご褒美スイーツみたい」「飽きずに続けられそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の秋野暢子が5月25日、自身のInstagramを更新。プロテインのアレンジレシピを公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「ストイックで尊敬」レンチン2分でできる“ケーキ風”プロテインアレンジ
秋野は「朝のトレーニングの後 飲むプロテインに飽きたら このマグカッププロテインにしてます」と添え、写真を投稿。「粉と水を混ぜて2分チンで出来上がり」「あずきは、私のトッピングだけど。ちょっとケーキ風で美味しいのです」と紹介した。ドリンクの他にも「オヤツとかにも使ってます」とも記している。
この投稿は「絶対美味しいやつ」「ご褒美スイーツみたい」「飽きずに続けられそう」「ストイックで尊敬」「健康的な生活が素敵すぎる」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「ストイックで尊敬」レンチン2分でできる“ケーキ風”プロテインアレンジ
◆秋野暢子、プロテインのアレンジレシピ披露
秋野は「朝のトレーニングの後 飲むプロテインに飽きたら このマグカッププロテインにしてます」と添え、写真を投稿。「粉と水を混ぜて2分チンで出来上がり」「あずきは、私のトッピングだけど。ちょっとケーキ風で美味しいのです」と紹介した。ドリンクの他にも「オヤツとかにも使ってます」とも記している。
◆秋野暢子の投稿に「健康的な生活が素敵すぎる」と反響
この投稿は「絶対美味しいやつ」「ご褒美スイーツみたい」「飽きずに続けられそう」「ストイックで尊敬」「健康的な生活が素敵すぎる」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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