【モデルプレス＝2026/05/25】長崎県を拠点に活動するローカルアイドルグループ・MilkShake（ミルクセーキ）の公式X（旧Twitter）が25日、更新された。メンバーが同乗している車両が高速道路上で単独事故を起こし、けが人が出たことを報告した。【写真】交通事故により脱臼し一時入院した美人アイドル◆MilkShake、運営運転の車が高速道路で単独事故公式Xでは「昨夜（5／24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運