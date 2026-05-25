【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月25日、自身のInstagramを更新。白いミニドレスにレースタイツを履いた姿を公開した。【写真】「今日好き」美女JK「スタイル抜群」ミニ×レースタイツで美脚スラリ◆田中陽菜、ミニドレス×レースタイツ姿公開「本日5月25日で18歳になりました！改めていつ