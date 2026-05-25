【モデルプレス＝2026/05/25】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のチェヨン（CHAEYOUNG）が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】27歳TWICEメンバー「手脚長くて小顔すぎる」美脚スラリのミニスカート姿◆チェヨン、美脚際立つバルーンミニスカート姿披露チェヨンは、いちごや赤ワイン、プレッツェル、ヘッドホンなどの絵文字を添え、写真を複数枚投稿。石畳の上で撮影した写真には、キャ