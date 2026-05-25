【モデルプレス＝2026/05/25】元アンジュルムの和田彩花が5月25日、都内で開催された「第一回 前橋国際芸術祭 2026」 全アーティスト・プログラム発表会に出席。台湾での婚姻を発表以来、初の公の場となった。【写真】台湾人と結婚した31歳元アイドル、台湾家族とのお祝いパーティーショット◆和田彩花、婚姻発表後初の公の場同芸術祭の公式アンバサダーを務める和田は「私は美術と人の距離を縮める役割とか仕事を時々やっているん