トヨタ自動車が、海外生産をさらに減らす計画であることがわかりました。 関係者によりますと、トヨタの5月から11月ごろまでの海外生産について、これまでは3万8000台ほど減らすとされていましたが、8万3000台ほどまで減産の規模が拡大します。 中東情勢の緊迫化でホルムズ海峡の封鎖状態が続き、物流が停滞しているためとみられます。 中東やアジア向けを中心に生産を減らす見通しで、トヨタはきょうまでに主要