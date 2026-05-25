日本テレビは25日、都内の同局で定例会見を行った。今月31日をもって活動終了する嵐について言及した。嵐はメンバーそれぞれが同局系ドラマに出演したほか、グループとしての冠番組「嵐にしやがれ」「嵐の宿題くん」「VS嵐」をはじめ、同局系「24時間テレビ」のメインパーソナリティーを5度担った。同局の福田博之社長は「嵐の皆さんには『真夜中の嵐』に始まり『嵐にしやがれ』と続いた数々のレギュラー番組、そして24時間テレビ