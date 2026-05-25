「学校に行く」と決めても、体が動かない――。不登校に苦しむ2人のわが子を見守ってきた母親の投稿が、Xで多くの共感を集めています。【写真】不登校・ひきこもり→学ぶことが楽しくて仕方がない日々へ投稿したのは、かめこさん（@KamekoNoSoudan）。「不登校でも未来は終わらない」とつづった思いについて話を聞きました。不登校のきっかけはすぐそばにかめこさんには3人の子どもがいます。長子は学校行事の練習中、教師から学年