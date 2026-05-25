現地時間30日にマカオで開催の『UFCファイトナイト：ソンvs.フィゲイレード』（U-NEXTで見放題ライブ配信）で、9ヶ月ぶりの再起戦に挑む朝倉海。バンタム級で再挑戦する姿に密着した『朝倉海密着ドキュメンタリー FIGHTER’S CODE』が、U-NEXT格闘技の公式YouTubeで25日に前編、26日に後編が配信される。【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」ドキュメンタリー公開朝倉は2024年12月、UFC初戦でいきなり