【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックス コーヒー ジャパンでは、エスプレッソとコク深いクリームを合わせたビバレッジ「ビター クリーム コーヒー」が再登場。5月27日（水）より発売する。【写真】モデルデビューしたイケメンスタバ店員◆スタバ「ビター クリーム コーヒー」再登場「ビター クリーム コーヒー」は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、コク深いクリームの甘さを組み合わせた、すっきりとした味わいが楽