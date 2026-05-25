スタバ「ビター クリーム コーヒー」5月27日より再登場 コク深クリームにビターなエスプレッソ風味
【モデルプレス＝2026/05/25】スターバックス コーヒー ジャパンでは、エスプレッソとコク深いクリームを合わせたビバレッジ「ビター クリーム コーヒー」が再登場。5月27日（水）より発売する。
【写真】モデルデビューしたイケメンスタバ店員
「ビター クリーム コーヒー」は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、コク深いクリームの甘さを組み合わせた、すっきりとした味わいが楽しめるクリーミーなコーヒービバレッジ。カップの底には甘くコクのあるフレッシュクリーム、その上から丁寧に抽出されたエスプレッソを重ねた美しい層が目を引く。まずはそのまま飲んでエスプレッソのキリッとした苦みとクリームの甘みを別々に味わい、次に混ぜ合わせて一体感を楽しめる。
そのままでも美味しく味わえるが、「エスプレッソショット」の追加カスタマイズで、より一層ビターな風味がさらに際立つ。好みや気分によってビター感を調整できるのも、このドリンクの醍醐味だ。（modelpress編集部）
販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
価格（表示価格は税込の総額表示）
‐Short \540〜 ／ Tall \579〜 ／ Grande \624〜 ／ Venti（R）\668〜（持ち帰りの場合）
‐Short \550 〜／ Tall \590〜 ／ Grande \635〜／ Venti（R）\680〜（店内利用の場合）
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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◆スタバ「ビター クリーム コーヒー」再登場
「ビター クリーム コーヒー」は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、コク深いクリームの甘さを組み合わせた、すっきりとした味わいが楽しめるクリーミーなコーヒービバレッジ。カップの底には甘くコクのあるフレッシュクリーム、その上から丁寧に抽出されたエスプレッソを重ねた美しい層が目を引く。まずはそのまま飲んでエスプレッソのキリッとした苦みとクリームの甘みを別々に味わい、次に混ぜ合わせて一体感を楽しめる。
◆エスプレッソショット追加でさらにビターに
そのままでも美味しく味わえるが、「エスプレッソショット」の追加カスタマイズで、より一層ビターな風味がさらに際立つ。好みや気分によってビター感を調整できるのも、このドリンクの醍醐味だ。（modelpress編集部）
■ビター クリーム コーヒー（Iced）
販売期間：2026年5月27日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
価格（表示価格は税込の総額表示）
‐Short \540〜 ／ Tall \579〜 ／ Grande \624〜 ／ Venti（R）\668〜（持ち帰りの場合）
‐Short \550 〜／ Tall \590〜 ／ Grande \635〜／ Venti（R）\680〜（店内利用の場合）
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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