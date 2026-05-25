作家乙武洋匡氏が25日までにXを更新。女優でタレント鈴木紗理奈（48）の人柄について言及した。

鈴木は18日深夜放送のテレビ朝日系（月曜深夜0時15分）をめぐって、自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明。テレビ朝日が謝罪し、あのは事実上の番組降板宣言をする事態となっていた。

乙武氏は「鈴木紗理奈さん、何度か共演させていただいていますが、とっても素敵な方でしたよ！」と書き出した。続けて「ユーモアも交えることで現場の空気が悪くならないよう配慮しつつ、ズバリと本質を突くことができる貴重なタレントさんだなと感じました」とつづった。

同局は22日、「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。23日に改めて謝罪声明を出した上で「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」としていた。

あのは番組との間で、表現を巡って行き違いがあったとし「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と明かした。

その上で「それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」とつづった。

同局はあのの降板宣言を受け、日刊スポーツの取材に「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせていただきます」としている。