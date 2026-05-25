ロンドン・エディションズ第2弾が登場ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、ロンドンの都市から着想を得た特別仕様車シリーズ『レンジローバー・ロンドン・エディションズ（LONDON EDITIONS）』の第2弾を発表し、5月22日に受注を開始した。【画像】『レンジローバー・ロンドン・エディションズ』第2弾モデルのディテールを見る全27枚今回追加されたのは『レンジローバー・ウェストミンスター・エディション（WESTMINSTER）』と