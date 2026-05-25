〈「彼女も楽しみにしてくれているんですよね」ド派手な改造車が並ぶイベント会場で“ごく普通っぽいプロボックス”の展示を楽しむ男性の“車へのこだわり”〉から続く車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。【画像】「中古のフェラーリが買える金額」を注ぎ込んだ“ハイエース”の写真がコチラ今回は、「STYLE BOX