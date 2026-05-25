韓国メディアや衛星分析サイトがしばしば伝えてきた「北朝鮮空軍近代化説」は、別の形で現実に着地するのかもしれない。米国の北朝鮮専門メディアNK Newsは今月、南北軍事境界線から約50キロに位置する前方空軍基地で大規模工事が始まったと報じ、従来型戦闘機基地ではなく「ドローン基地化」の可能性に注目している。もしそうなら、かつて“空の英雄”だった北朝鮮空軍の歴史的転落を象徴する出来事になるかもしれない。「飛ぶの