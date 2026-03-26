プレミアリーグ 25/26の第38節 サンダーランドとチェルシーの試合が、5月25日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマ