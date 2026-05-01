プレミアリーグ 25/26の第38節 サンダーランドとチェルシーの試合が、5月25日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。サンダーランドのルーク・オニエン（MF）のアシストからトライ・ヒューム（DF）がゴールを決めてサンダーランドが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンダーランドがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分サンダーランドが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

53分、チェルシーが選手交代を行う。ヨレル・ハト（DF）からリース・ジェームズ（DF）に交代した。

56分、チェルシーのペドロ・ネト（FW）のアシストからコール・パーマー（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

61分、サンダーランドは同時に2人を交代。ブライアン・ブロビー（FW）、ニルソン・アングロ（FW）に代わりウィルソン・イシドール（FW）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）がピッチに入る。

62分にチェルシーのウェスレー・フォファナ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、サンダーランドが2-1で勝利した。

なお、サンダーランドは43分にニルソン・アングロ（FW）、52分にルシャレル・ヘールトロイダ（DF）、73分にグラニト・ジャカ（MF）、81分にムアマドゥ・ディアラ（MF）、89分にノア・サディキ（MF）に、またチェルシーは69分にエンソ・フェルナンデス（MF）、90+7分にジョアン・ペドロ（FW）、90+11分にコール・パーマー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:20:27 更新