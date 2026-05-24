近年、日本の政治が「右傾化している」としばしば指摘される。しかし、その変化は単純ではなく、新たな右派勢力の台頭、さらには有権者の関心とのズレなど複数の要因が絡み合っているという。社会学者の松谷 満氏が、変化の構造を読み解いていく。※本稿は、中京大学現代社会学部教授の松谷 満『「右派市民」と日本政治愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。自民党の「右傾化」を止め