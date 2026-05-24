お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻・あいさんが23日、自身の公式ブログを更新を更新し、8歳の長女・さくらちゃんが運動会で“人生初の1位”を獲得したことを報告した。【画像】娘が「1位」獲得…パンサー尾形が喜びのLINEあいさんは「成長が凄すぎて」と題したブログで、「今日は さくちゃん、運動会です！！」と報告。朝早くから気合いを入れて向かったことを明かし、「去年までは運動会前は、かけっこが嫌いで 毎