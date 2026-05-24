中国では人工知能（AI）などのデジタル技術で法治サービスが身近になりつつある、と中国メディが伝えた。オンラインで法律資料を調べたり、オフラインで法律事務所や弁護士を探したりする従来の方法に比べ、AIには、いつでも相談でき、無料で利用のハードルが低く、手順の案内が分かりやすいという特徴と利点がある。中国通信社（CNS）によると、浙江省では2006年から法律サービスのデジタル化を段階的に進め、デジタルツールを活