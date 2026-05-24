俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。地元の大先輩について語った。唐沢は出身地を聞かれ「東京」と語り、「シティボーイじゃない、下町だからね。駅で言うと三ノ輪とか。地下鉄の」と打ち明けた。小学校、中学校の先輩は「毒蝮三太夫さん」と90歳の俳優、タレントであると告白。正月には小学校で餅つき大会があり、毒蝮が必ず訪れてい