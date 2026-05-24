「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が23日夕、Xを更新。一部業種に対し、私見をつづった。ひろゆき氏は「食べ物を粗末に扱う飲食店、キャバクラやホストの風俗産業。違法では無いから取り締まられる事はない」と書き出した。そして「けど、社会に影響力を持つ人が薦めるのはやめて欲しいなぁ、とは思う。個人の感想だけど、子供に堂々と説明出来ない産業は、日陰であるべき」と述べた。この投稿に