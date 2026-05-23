[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節](メルスタ)※17:30開始主審:木村博之<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 29 梶川裕嗣DF 2 安西幸輝DF 5 関川郁万DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 10 柴崎岳MF 40 鈴木優磨MF 71 荒木遼太郎MF 77 チャヴリッチFW 9 レオ・セアラ控えGK 21 山田大樹DF 7 小川諒也DF 23 津久井佳祐DF 25 小池龍太MF 13 知念慶MF 14 樋口雄太MF 24 林晴己MF 27 松村優太FW 19 師岡柊生監督