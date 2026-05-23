自身のインスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が22日、自身のインスタグラムを更新。カップルを組む西山真瑚との練習風景を公開すると、ファンからも称賛の声があがっている。紀平は、自身のインスタグラムで「最近のあれこれ日本のお友達がモントリオールに練習しに来てくれましたオフの日に遊びに誘ってもらい、充実した1週間でした」と報告。ミラノ・コルティナ五輪の男子で銅メダルを獲得した