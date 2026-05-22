防犯商品展示会(高松市東山崎町) 住宅や事業所の窃盗被害に備える防犯機器の展示会が22日、高松市で開かれました。窃盗犯が「何を嫌がる」かを疑似体験できるコーナーも設けられました。 金属や資材などを狙った窃盗事件が増え、手口が巧妙になっていることを受け、高松市の防犯機器の販売店などが開いたものです。最新のセンサーや防犯カメラなど約30点が展示されています。 来場者に「犯人の