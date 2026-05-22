中国の習近平国家主席肝いりの人型ロボット産業とともに中国が押し進めるAIドラマについて2026年5月21日放送の「情報LIVEミヤネ屋」（日本テレビ系）が取りあげた。中国ロボット産業のなかで、もう一つの産業の柱とでも言えるのがAI作成のドラマ、2025年には20億本以上作られたという。ドラマはすべてパソコン画面上で作られる中国の人型ロボット産業の市場規模は2025年で1600億円を超え、世界シェアの50％を占めているという。番