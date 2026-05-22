CHOCOLATE Inc.は5月26日、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、セブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて発売します。■スンスンならではの「ふわあっ♪」アイテムが登場今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにしたアイテムが登場。「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンの