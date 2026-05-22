セブン‐イレブン×パペットスンスンがコラボ！　7種のオリジナルパン＆スイーツが発売

CHOCOLATE Inc.は5月26日、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、セブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて発売します。

■スンスンならではの「ふわあっ♪」アイテムが登場

今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにしたアイテムが登場。

「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開します。

また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時に展開します。

●セブン‐イレブン×パペットスンスン オリジナルパン＆スイーツ発売日：2026年5月26日より順次

●セブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイト：https://www.sej.co.jp/cmp/ppss2605/

※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品があります。

■オリジナルパン＆スイーツについて

スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー

まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリームです。

価格：260円（税込280.80円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

スンスンのふわふわクリームのプリン

なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリンです。

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー

マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包みました。

価格：170円（税込183.60円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム

もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。

価格：228円（税込246.24円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

スンスンとノンノンのなかよしロール

シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パンです。

価格：188円（税込203.04円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ

ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツです。

価格：188円（税込203.04円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

スンスンのうんとおいしいナポリタンロール

コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品です。

価格：258円（税込278.64円）

発売日：5月26日〜順次

販売エリア：全国

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※「パペットスンスン」コラボ商品発売日とレシート応募抽選キャンペーンの開始日が異なるため注意してください。

◇その他施策について

●「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン

オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たります。

・実施期間：5月27日〜6月6日の11日間

・応募締切：6月12日

［5シリアルコース］

当選人数：100名

景品：BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）

留め具で繋げることができる仕様のBIGクッション。繋がる仕様のBIGクッションは初登場です。

［3シリアルコース］

当選人数：300名

景品：オリジナルトートバッグ

お出かけや買い物で活躍するトートバッグです。

［1シリアルコース］

当選人数：1,000名

景品：スイーツ無料クーポン3枚

対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。

●対象商品購入で限定グッズプレゼント

対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリームを購入すると、先着で限定グッズをプレゼントします。

（1）栄養ドリンク

実施期間：5月21日 午前10時〜

※なくなり次第終了

対象商品：右画像内の対象商品から3つ

※組み合わせ自由

＜景品＞

・フラットケース

数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚

※好きなデザインを選べます。

※写真はイメージです。

（2）お菓子（グミ・キャンディ）

実施期間：5月21日 午前10時〜

※なくなり次第終了

対象商品：右画像内の対象商品から3つ

※組み合わせ自由

＜景品＞

・ジッパーパック

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚

※好きなデザインを選べます。

※写真はイメージです。

（3）アイスクリーム

実施期間：5月28日 午前10時〜 ※なくなり次第終了

対象商品：右画像内の対象商品から2つ ※組み合わせ自由

＜景品＞

・クリアファイル

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚

※好きなデザインを選べます。

※写真はイメージです。

※在庫切れ、取り扱いのない場合があります。

※商品名・価格・パッケージは変更になる場合があります。

●人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場

森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き

価格：350円（税込385円）

発売日：5月28日〜順次

販売エリア：全国

森永 パペットスンスン ウェファーチョコ

価格：200円（税込220円）

発売日： 5月28日〜順次

販売エリア：全国

※税込価格は10%で表記しています。

●「Happyくじ パペットスンスン」

はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしています。

公式サイト：https://www.h-kuji.com/goods/puppet-sunsun/

＜景品内容＞

価格：837円（税込920.70円）

発売日：5月29日（金）午前10時〜

販売エリア：全国

景品内容：全9等級＋LAST賞

【SP賞】 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ（全1種）

【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア（全10種）

【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ（全5種）

【C賞】パペットスンスン キャニスター（全6種）

【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード（全1種）

【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ（全6種）

【F賞】パペットスンスンアクリルスタンド（全9種）

【G賞】パペットスンスンフードピック（全4種）

【H賞】パペットスンスンステッカーセット（全5種）

【LAST賞】パペットスンスン クロック（全1種）

※店舗により取り扱い中止になる場合があります。一部取り扱いのない店舗もあります。

※店舗への問い合わせは控えてください。

●「パペットスンスン」グッズも販売

セブン-イレブンの一部店舗にて、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー（1種）、ぬいぐるみバッジ（2種）を販売。販売店舗については、以下の詳細ページより確認してください。

・詳細ページ：https://cdg-goods.jp/20260521/list/

・ぬいぐるみキーホルダー（1種）

価格：1,800円（税込1,980円）

発売日：5月21日 全国（沖縄以外）／5月23日 沖縄

販売エリア：全国

サイズ（約）：W48×H146×D40mm（商品本体）

・ぬいぐるみバッジ（2種）

価格：1,000円（税込1,100円）

発売日：5月21日 全国（沖縄以外）／5月23日 沖縄

販売エリア：全国

サイズ（約）：W60×H57×D30mm（商品本体）

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※店舗への問い合わせは控えてください。

●フォロー＆引用ポストキャンペーン

セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たります。

・応募期間：5月26日〜6月1日まで

・応募方法：

（1）セブン‐イレブン公式Xアカウント（@711SEJ）を「フォロー」

（2）「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけてこの投稿を引用ポスト

◇コラボレーション施策内容について

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージ。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はセブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイトを確認してください。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の購入は控えてください。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

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