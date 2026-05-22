セブン‐イレブン×パペットスンスンがコラボ！ 7種のオリジナルパン＆スイーツが発売
CHOCOLATE Inc.は5月26日、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、セブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて発売します。
■スンスンならではの「ふわあっ♪」アイテムが登場
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにしたアイテムが登場。
「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを展開します。
また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時に展開します。
●セブン‐イレブン×パペットスンスン オリジナルパン＆スイーツ発売日：2026年5月26日より順次
●セブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイト：https://www.sej.co.jp/cmp/ppss2605/
※一部エリアでは、事前に発売される商品や発売のない商品があります。
■オリジナルパン＆スイーツについて
スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー
まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリームです。
価格：260円（税込280.80円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
スンスンのふわふわクリームのプリン
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリンです。
価格：298円（税込321.84円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー
マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包みました。
価格：170円（税込183.60円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。
価格：228円（税込246.24円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
スンスンとノンノンのなかよしロール
シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パンです。
価格：188円（税込203.04円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツです。
価格：188円（税込203.04円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
スンスンのうんとおいしいナポリタンロール
コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品です。
価格：258円（税込278.64円）
発売日：5月26日〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合があります。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※「パペットスンスン」コラボ商品発売日とレシート応募抽選キャンペーンの開始日が異なるため注意してください。
◇その他施策について
●「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン
オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たります。
・実施期間：5月27日〜6月6日の11日間
・応募締切：6月12日
［5シリアルコース］
当選人数：100名
景品：BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）
留め具で繋げることができる仕様のBIGクッション。繋がる仕様のBIGクッションは初登場です。
［3シリアルコース］
当選人数：300名
景品：オリジナルトートバッグ
お出かけや買い物で活躍するトートバッグです。
［1シリアルコース］
当選人数：1,000名
景品：スイーツ無料クーポン3枚
対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。
●対象商品購入で限定グッズプレゼント
対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリームを購入すると、先着で限定グッズをプレゼントします。
（1）栄養ドリンク
実施期間：5月21日 午前10時〜
※なくなり次第終了
対象商品：右画像内の対象商品から3つ
※組み合わせ自由
＜景品＞
・フラットケース
数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚
※好きなデザインを選べます。
※写真はイメージです。
（2）お菓子（グミ・キャンディ）
実施期間：5月21日 午前10時〜
※なくなり次第終了
対象商品：右画像内の対象商品から3つ
※組み合わせ自由
＜景品＞
・ジッパーパック
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚
※好きなデザインを選べます。
※写真はイメージです。
（3）アイスクリーム
実施期間：5月28日 午前10時〜 ※なくなり次第終了
対象商品：右画像内の対象商品から2つ ※組み合わせ自由
＜景品＞
・クリアファイル
数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚
※好きなデザインを選べます。
※写真はイメージです。
※在庫切れ、取り扱いのない場合があります。
※商品名・価格・パッケージは変更になる場合があります。
●人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き
価格：350円（税込385円）
発売日：5月28日〜順次
販売エリア：全国
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ
価格：200円（税込220円）
発売日： 5月28日〜順次
販売エリア：全国
※税込価格は10%で表記しています。
●「Happyくじ パペットスンスン」
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしています。
公式サイト：https://www.h-kuji.com/goods/puppet-sunsun/
＜景品内容＞
価格：837円（税込920.70円）
発売日：5月29日（金）午前10時〜
販売エリア：全国
景品内容：全9等級＋LAST賞
【SP賞】 パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ（全1種）
【A賞】パペットスンスン おしゃべりフィギュア（全10種）
【B賞】パペットスンスン あいづちぬいぐるみ（全5種）
【C賞】パペットスンスン キャニスター（全6種）
【D賞】パペットスンスン 絵あわせカード（全1種）
【E賞】パペットスンスン ジッパーバッグ（全6種）
【F賞】パペットスンスンアクリルスタンド（全9種）
【G賞】パペットスンスンフードピック（全4種）
【H賞】パペットスンスンステッカーセット（全5種）
【LAST賞】パペットスンスン クロック（全1種）
※店舗により取り扱い中止になる場合があります。一部取り扱いのない店舗もあります。
※店舗への問い合わせは控えてください。
●「パペットスンスン」グッズも販売
セブン-イレブンの一部店舗にて、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー（1種）、ぬいぐるみバッジ（2種）を販売。販売店舗については、以下の詳細ページより確認してください。
・詳細ページ：https://cdg-goods.jp/20260521/list/
・ぬいぐるみキーホルダー（1種）
価格：1,800円（税込1,980円）
発売日：5月21日 全国（沖縄以外）／5月23日 沖縄
販売エリア：全国
サイズ（約）：W48×H146×D40mm（商品本体）
・ぬいぐるみバッジ（2種）
価格：1,000円（税込1,100円）
発売日：5月21日 全国（沖縄以外）／5月23日 沖縄
販売エリア：全国
サイズ（約）：W60×H57×D30mm（商品本体）
※在庫が無くなり次第販売終了となります。
※店舗への問い合わせは控えてください。
●フォロー＆引用ポストキャンペーン
セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たります。
・応募期間：5月26日〜6月1日まで
・応募方法：
（1）セブン‐イレブン公式Xアカウント（@711SEJ）を「フォロー」
（2）「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけてこの投稿を引用ポスト
◇コラボレーション施策内容について
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。
※画像はイメージ。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はセブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイトを確認してください。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の購入は控えてください。
©PUPPET SUNSUN/PS committee
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