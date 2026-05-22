チェルシーに所属するMFコール・パーマーが、今夏に開催されるワールドカップのイングランド代表メンバーから落選したようだ。イギリス『BBC』が伝えた。下部組織からプレイしたマンチェスター・シティでプロキャリアをスタートさせたパーマーは、2023年夏に加入したチェルシーで大ブレイク。加入から公式戦で2年連続の二桁ゴール＆二桁アシストを記録しているが、今季はプレミアリーグ25試合で9ゴールと過去2年に比べて数字を落と