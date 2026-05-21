いよいよ5月28日から始まる新しい防災気象情報について、広島テレビの塚原美緒気象予報士・防災士が伝えます。今後はこのような体系で情報が発表されます。危険度は、これまでどおり5段階で、災害の種類は4つのカテゴリーに分かれています。種類別に見て行くと、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮とあります。実はこれまで出されていた警報の名前が1つなくなっていて、それが洪水警報です。これまで洪水警報として出され