いよいよ5月28日から始まる新しい防災気象情報について、広島テレビの塚原美緒気象予報士・防災士が伝えます。



今後はこのような体系で情報が発表されます。危険度は、これまでどおり5段階で、災害の種類は4つのカテゴリーに分かれています。種類別に見て行くと、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮とあります。



実はこれまで出されていた警報の名前が1つなくなっていて、それが洪水警報です。これまで洪水警報として出されていた川の氾濫に関する情報は、2つに分かれます。太田川や江の川など大きな川の氾濫は、氾濫警報などで、それ以外の中小河川については大雨警報などで低い土地の浸水と併せて警戒が呼びかけられます。





そして、ポイントがこちらです。全ての情報に、レベル3、レベル4、レベル5という風に、レベルと数字がつけられる。例えば、「レベル5土砂災害特別警報」などです。情報の名前が長くなったことには狙いがあります。今回の情報改定の検討会の座長を務められた、京都大学の矢守克也教授はこう話しています。将来的には、「大雨レベル4」や「大雨レベル5」など、レベルの数字だけで危険度が伝わって、避難行動に繋げてもらえるようにしたいということ。例えば、地震でいうと、震度3や震度4だけでもどれくらい危険な揺れだったか、数字だけでなんとなくイメージがつきますよね。将来的な理想はここにあるそうです。今回全ての情報にレベルの数字が明記されました。どの数字で避難というのを改めて分かっておかないといけません。ここでクイズです。「危ないところにいる人は全員逃げないといけない数字は？」答えは、レベル4です。ここで逃げておかないと5の特別警報の段階では、もう逃げること自体が危険な状況。レベル4は自治体が避難指示を出す目安となる情報です。紫色で表示されるレベル4危険警報で、危ない場所からすぐ逃げる。テレビやスマートフォンなどから情報が届いたときに、落ち着いて対応できるように覚えておいてください。【テレビ派 2026年5月21日 放送】