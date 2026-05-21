中国電力は、会社が関係する裁判で、社員が法廷内でのやりとりを無断で録音していたと発表しました。同様の事案は、東京電力など複数の電力会社で相次いで発覚しています。中国電力は21日、会社が関係する民事訴訟で、社員1人が法廷内のやり取りを録音していたと発表しました。中国電力によると、他の電力会社で同様の事案が発覚したことを受け、社内調査を実施。調査の対象は2008年以降の訴訟に関わった社員で、このうち1人が法廷