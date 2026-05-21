中国電力は、会社が関係する裁判で、社員が法廷内でのやりとりを無断で録音していたと発表しました。同様の事案は、東京電力など複数の電力会社で相次いで発覚しています。

中国電力は21日、会社が関係する民事訴訟で、社員1人が法廷内のやり取りを録音していたと発表しました。中国電力によると、他の電力会社で同様の事案が発覚したことを受け、社内調査を実施。調査の対象は2008年以降の訴訟に関わった社員で、このうち1人が法廷内のやり取りを録音していたことが確認されたということです。

この社員は会社の聞き取りに対し、「法令に抵触することを認識していなかった。社内に報告するため、やり取りを正確に把握する目的で録音した」と話してるということです。録音は1回で、データは社内報告後に削除されていて、社外への流出は確認されていないということです。

裁判官の許可なく法廷内を撮影・録音することは禁止されていて、中国電力は「本事案を重く受け止め、再発防止に努める」としています。

法廷内での無断録音を巡っては、東京電力や関西電力、中部電力などの大手電力会社で相次いで発覚しています。



【2026年5月21日】