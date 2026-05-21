東広島市で開かれている世界最大規模の酒の審査会の審査員たちが県内の日本酒に関する場所を視察しました。審査員らが訪れたのは、東広島市にあるお酒に関する唯一の国の研究機関、酒類総合研究所です。東広島市では、5月18日から世界最大規模のワインの審査会「インターナショナルワイン・チャレンジ」のSAKE部門の審査が行われています。21日の視察に参加した23人は、日本酒文化への理解をさらに深めるため、酒米