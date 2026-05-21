「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼した火事は、21日正午すぎに鎮火し、入山規制も解除されました。■大江 芳樹 記者リポート「霊火堂は柱をわずかに残すだけで、建物はほぼすべて焼け落ちてしまっています。周辺には焦げ臭いにおいが立ち込めており、警察と消防が掘り起こし作業を行っています。」消防は、21日朝から約30人態勢で消火活動を再開しました。火事は20日朝、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂で