マツダは21日、新型「CX-5」の発表会を開き、広島出身の女優・綾瀬はるかさんも登場しました。21日、国内で発売された新型「MAZDA CX-5」。マツダが今後の成長をかけて送り出した車です。■マツダ毛籠 勝弘 社長「新型CX-5は、様々なお客様のライフスタイルに寄り添い、日常の楽しみを広げてくれる1台です。」ブランドアンバサダーには広島出身の綾瀬はるかさんを起用しました。■ブランドアンバサダー綾瀬