広島市教育委員会の調査で、広島に原爆が投下された日を正しく回答できた児童・生徒の割合が、いずれも9割を超え過去最多となったことが分かりました。これは、きょうの市議会の委員会で明らかになったものです。市教委では、1995年から平和に関する調査を行っており、2025年10月に6回目を実施。広島市の小学4年生から高校3年生までの約3600人を対象にしたところ、広島に原爆が投下された日を「8月6日」と正確に答えた児童・生