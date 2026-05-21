5月21日、Bリーグの信州ブレイブウォリアーズは、渡邉飛勇との契約解除と小玉大智との契約満了を発表した。なお、両選手ともすでに移籍先が決定しているため、Bリーグ公表の自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式に発表される。 現在27歳の渡邉は、207センチ106キロのパワーフォワードで、琉球ゴールデンキングスから2024－25シーズンに信州へ加入