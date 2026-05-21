信州が日本代表の渡邉飛勇、生え抜きの小玉大智の退団を発表…ともに移籍先決定済みで新天地へ

5月21日、Bリーグの信州ブレイブウォリアーズは、渡邉飛勇との契約解除と小玉大智との契約満了を発表した。なお、両選手ともすでに移籍先が決定しているため、Bリーグ公表の自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式に発表される。

現在27歳の渡邉は、207センチ106キロのパワーフォワードで、琉球ゴールデンキングスから2024－25シーズンに信州へ加入した。今シーズンはレギュラーシーズン41試合に出場するも、シーズン終盤はコンディション不良による欠場が続き、B2プレーオフへの出場もかなわなかった。渡邉は日本代表としても活躍しており、2025年11月、2月に行われたFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選にも出場した。

現在25歳の小玉は、185センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。東海大学を卒業後、2023年2月に練習生として信州へ加わり、同年9月に選手契約を結んだ。今シーズンはレギュラーシーズン56試合に出場し、1試合平均3.7得点を記録。B2プレーオフ8試合にも出場した。

今回の発表に際して、両選手はクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

■渡邉飛勇コメント



「信州の皆さん、2年間ありがとうございました。



皆さんのおかげで選手としても人としても成長することができました。ここで過ごした日々は忘れません。



また来シーズン会場でお会いましょう！」

■小玉大智コメント



「今シーズンをもって、信州ブレイブウォリアーズを退団することになりました。



プロのキャリアをスタートさせてくれたこのチーム、そしてマイケルさんにとても感謝しています。



そしてどんな時も熱くエナジーを出して応援してくださったブースターの皆さんは、僕にとって宝物です。



練習生含め、4シーズン本当にありがとうございました！」

【動画】渡邉飛勇やハーパージュニア、ジャック・クーリーに直撃取材！





