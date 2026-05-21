歌手でタレントの早見優が20日に自身のアメブロを更新。タレントで歌手の松本伊代との偶然のリンクコーディネートを報告した。この日、早見は「またもや、松本伊代ちゃんと打ち合わせしたわけでもないのに、ADMJバッグのコーデがリンク」と明かし、松本との2ショットを公開。「こういう偶然って、なんだかうれしくなりますね」と喜びをつづった。続けて、自身のコーディネートについて「この日の私は、赤×デニムのコーデ」と説明