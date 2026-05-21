2025年9月藤枝市で大麻を含む液体「大麻リキッド」を密売したとして、警察は男4人を逮捕しました。男らは3年前から100人以上に密売していたとみられています。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、藤枝市や焼津市に住む26歳から25歳の4人です。警察によりますと、4人は2025年9月藤枝市の飲食店の駐車場で、焼津市に住む20代の男に大麻0.7グラムを含む液体を1万1000円で販売した疑いがもたれています。男4人は大麻密売組織「アル