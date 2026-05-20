2026年5月20日（水）発売の雑誌『リンネル』6月号の付録に、MOOMIN（ムーミン）の保冷バッグが登場！（写真）スクエア型でたっぷり入る！【ムーミン 保冷バッグ】スクエア型の保冷バッグについて、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【ムーミン付録】「お出かけ保冷バッグ」を徹底レビュー！素材・サイズ素材：ポリエステル、綿サイズ：（約）高さ21×幅23.5×マチ14cm持ち手：（約）41.5cmムーミンのコミ